البرلمان البرازيلي يوافق على قانون يقيد الاعتراف بمحميات السكان الأصليين الجديدة

وافق مجلس النواب البرازيلي، أمس الثلاثاء، على قانون يقيد الاعتراف بمحميات السكان الأصليين الجديدة.

وينص القانون، الذي أقره مجلس النواب البرازيلي بموافقة 283 نائبا مقابل رفض 155، على أن الأراضي التي كان يقطنها السكان الأصليون في اليوم الذي تم فيه إعلان الدستور البرازيلي الحالي في 5 أكتوبر 1988، هي فقط التي يمكن تصنيفها كمناطق محمية.

وانتقدت الحكومة اليسارية القانون باعتباره أداة إبادة جماعية من شأنها أن تحد من تخصيص مناطق محمية للسكان الأصليين.

وسيتم الآن إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ البرازيلي للمصادقة عليه قبل تقديمه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي لا يزال بإمكانه الاعتراض عليه.

وقال منتقدون، إنه إذا تم التوقيع على القانون، فلن يتمكن السكان الأصليون من استعادة المناطق القبلية التي طردوا منها بالفعل، بالإضافة إلى ذلك يمكن للغزاة الذين اضطروا إلى إعادة أراضي السكان الأصليين المطالبة بالتعويض.

وانتقدت وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا جواجاجارا مشروع القانون.

وأوضحت سونيا، أن "مشروع القانون يشكل إبادة جماعية قانونية لأنه يؤثر بشكل مباشر على الشعوب المعزولة، ويسمح لأطراف ثالثة بالوصول إلى المناطق التي يعيش فيها أشخاص لم يكن لهم اتصال مع المجتمع بعد".