شوقي: «كرة القدم تجلب 90% من المداخيل المالية للأهلي»

قال محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن كرة القدم في القلعة الحمراء وطبقًا للأوراق الموجودة بالميزانية تعتبر«خاسرة»، لكنها تُعد المصدر الأول للدخل المالي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: «التعاقد مع بدر رجب في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين أمر جيد وهو بدأ العمل في النادي مع كروفر، ورحيل بروكيتش لا علاقة له بأزمة الدولار قد يكون لأمور فنية أو وفقًا لرؤية معينة، وكل مرحلة لها تفكير وتخطيط خاص بها، ومستحيل أن يرحل لاعب أو مدرب اجنبي بسبب راتبه بالعملة الصعبة "الدولار"».

وزاد: "كرة القدم على الورق في الميزانية "خسرانة"، لكن الكرة هي وراء الشعبية الجارفة وجلب عقود الرعاية، وهي من تجلب 90% من دخل النادي الأهلي، وهي عصب النادي الأهلي واسم النادي جاء من وراء فريق الكرة، وهي الداعم الاقتصادي الأول للنادي بكل تأكيد".

وأضاف: "لا أتدخل مطلقا في أي شيء يخص رواتب اللاعبين، وثقتي كبيرة بأن أي لاعب لا يتعرض للظلم مطلقًا، هناك ضوابط في مسألة الرواتب موجودة لدى النادي، واللاعب ذكي جدًا لأنه يعرف قدر وقيمة النادي".

وبسؤاله حول إمكانية عودة بعض اللاعبين للنادي الأهلي مستقبلًا، خصوصًا من العناصر التي انتقلت لبيراميدز، علق قائلًا: "هناك أمور داخلية بشأن عودة بعض اللاعبين الذين رحلوا، فالأمور تتوقف على طريقة رحيل أي لاعب، نادي الأهلي لا يحزن من أي لاعب أو يشعر بأنه افتقده، لأن النادي دائمًا يتعامل بشكل عادل وراقٍ مع أي لاعب، ولكن لا ينسى من تعامل معه باستخفاف، فهذه تحسم طريقة التعامل معه مستقبلًا".