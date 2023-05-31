رابطة الأندية تعلن المرشحين لأفضل لاعب بالجولة الـ27 من الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأربعاء عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ23من الدوري الممتاز.

ورشحت الرابطة للتصويت على جائزة الأفضل بالجولة الـ23 كلا من: التونسي علي معلول لاعب الأهلي، وثنائي بيراميدز البوركيني بلاتي توري والغيني بنيامين بواتينج ومصطفى شلبي لاعب الزمالك.

وقالت الرابطة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" حان وقت اختيار الأفضل في الجولة 23.. قدم أداءًا هجوميًا ممتازًا وسجل هدفًا لفريقه بنيامين بواتنج، دينامو خط وسط فريق بيراميدز وصاحب الأداء الرائع طوال المباراة بلاتي توريه، سجل وصنع في فوز فريقه بثلاثية نظيفة علي معلول، صنع هدفًا لفريقه وقدم مباراة ممتازة مصطفى شلبي".

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت اليوم عن فوز مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ27 بالدوري الممتاز.