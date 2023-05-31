قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك حيرة بين الناس، في أيهما أقوم به أولا الحج أم تزويج الأبناء، موضحا أن الأمر هنا خاضع لتقدير الشخص نفسه.

وأضاف خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لو أنا معايا فلوس وصار الحج فرض عليّ يبقى لازم أطلع أحج فى هذه الحالة، زواج الابن أو الابنة بيكون واجب يعنى لازم نزوجه وإلا يعمل مشكلة، يعنى مفيش معاه فلوس والحاجة ممكن تساعده وهتاخد ثواب».

واستطرد: «الحج ولا زواج الأبناء، ده بيخضع لتقدير الشخص نفسه، ممكن نأجل الحج مفيش مشكلة سنة تانى أو سنين، وهنأخر أجر على مساعدة الأولاد في زواجهم».