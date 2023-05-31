الجيش الأسترالي: تلقينا تحذيرا أمريكيا بعد مزاعم عن جرائم حرب في أفغانستان

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قال أنجوس كامبل قائد قوة الدفاع الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة حذرته في عام 2021 من أن مزاعم قتل جنود من القوات الخاصة الأسترالية لسجناء ومدنيين في أفغانستان قد تتسبب في تفعيل قانون يمنع تلقي بلاده لمساعدات دفاعية وأمنية أمريكية.

وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابا من الملحق العسكري الأمريكي في كانبيرا في مارس 2021 يوضح المخاوف الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جنديا حاليا وسابقا للمسائلة الجنائية نتيجة لذلك.

ولم ترد السفارة الأمريكية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.

ويمنع قانون ليهي الحكومة الأمريكية من استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.