قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن الجماهير هي السبب الأول لتراجعه عن استقالته من منصبه، موضحًا أن النادي لا يتلقى أي دعم من أي جهة.

وكان مصيلحي قد تقدم باستقالته من رئاسة النادي السكندري في وقت سابق، قبل أن يتراجع عنها في الساعات الماضية.

وأضاف مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: «الاتحاد هو بيتي ومقدرش أستغني عن نادي الاتحاد وجماهيره، والجاهير هي السبب الأول لعودتي لبيتي».

وتابع: «الاتحاد لا يتلقى أي دعم من أي جهه عكس الأندية الشعبية الأخرى، والأمر هنا صعب تكبدنا مبالغ مالية كبيرة، ولابد أن يلقي الاتحاد دعما ليظل ثابتا ومستقرا».

وأوضح: «كان لدينا طلبات واضحة من وزارة الرياضة وليست لمجرد الأموال، بل لاستكمال الأعمال الإنشائية لزعيم الثغر؛ ليستطيع النادي الاعتماد علي نفسه في المستقبل».

وواصل رئيس الاتحاد: «سنقدم مذكرة غدا ستعرض على رئيس الوزراء، وحصلنا علي وعد بتنفيذ الطلبات التي ستأتي في مذكرتنا جميعا».

وأتم: «بداية من الأسبوع القادم سيتم بدأ العمل في استكمال إنشاءات فرع سموحة الذي افتتحه فخامة الرئيس بنفسه».