أوقاف شمال سيناء: بدء بيع صكوك الأضاحي وتوزيعها للأولى بالرعاية

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، بدء بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا العام وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.



وذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تيسيرا على من يريد أن يحيي سنة الأضحية لهذا العام فقد وصلت صكوك الأضاحي إلى مديرية الأوقاف، لافتة إلى أن الصك عبارة عن توكيل لوزارة الأوقاف بالأضحية والتوزيع وإيصالها لمستحقيها، موضحة أن قيمة الصك 5 آلاف جنيه للحم المستورد و8 آلاف جنيه للحم البلدي.



وأضافت أن من أراد أن يسهم ويساعد في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية فمن خلال صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن الصكوك موجودة بمديرية أوقاف شمال سيناء والإدارات الفرعية بكل مركز والمساجد الكبرى بالمحافظة.