هل يخفف فوز أردوغان بالرئاسة من معارضة تركيا لانضمام السويد للناتو؟

رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة في الداخل بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، بينما يوازن بين حلفاء تركيا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومصالحها الاقتصادية مع روسيا.

وبحسب الصحيفة، يتوقع محللون، أن يعلن موافقة تركيا على عضوية السويد في الناتو، كما فعل مع فنلندا، بالتزامن مع القمة السنوية للحلف في يوليو المقبل.

ونوهت "نيويورك تايمز" بأنه تأكيدا على دعم الولايات المتحدة لكل من السويد وفنلندا في حلف الناتو، يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن كلا البلدين هذا الأسبوع؛ في إطار جولة تشمل حضور اجتماعا غير رسميا لوزراء الخارجية دول الحلف في النرويج.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن انضمام السويد إلى الناتو ربما يؤدي إلى إتمام عملية بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية ومستلزمات تحديث طائرات من ذات الطراز موجودة لدى تركيا.

وكان الكونجرس قد منع هذه المبيعات حيث شعر العديد من المشرعين بالغضب من علاقات أردوغان بروسيا، وشراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوى الروسية "إس-400".

ونوهت الصحيفة بأن تركيا عضو مهم في الناتو، كمساهم عسكري رئيسي يسيطر على البحر الأسود، وهي منطقة حاسمة في حرب روسيا بأوكرانيا.

لكن أردوغان، الذي قالت الصحيفة، إنه "لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد"، يعتمد على روسيا في الطاقة والتجارة وضخ العملة الصعبة، ورفض تطبيق العقوبات الغربية على موسكو أو على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن تركيا في الوقت نفسه، زودت أوكرانيا بطائرات عسكرية بدون طيار "درونز" وكانت وسيطًا مهمًا في حمل روسيا على الموافقة على السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، واستضافت مبكرًا محادثات السلام "الفاشلة" بين روسيا وأوكرانيا، على حد تعبيرها.

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن التركي، إيان ليسر، أن إعادة انتخاب أردوغان تفتح نقاشا أكبر بشأن كيفية التواصل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين الذين تراجع تقارب تركيا معهم"

ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تؤثر الاحتياجات المحلية على تحركات أردوغان الجيوسياسية، لافتة إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا في تركيا، كما شددت الزيادة في الإنفاق الحكومي قبل الانتخابات من الضغط.

ورأى إمره بيكر، المتخصص في الشئون التركية لدى مجموعة أوراسيا (شركة لتحليل المخاطر)، أن أردوغان، بعد أكبر تحدٍ انتخابي له، سيشدد قبضته في الداخل، بهدف قلب انتصارات المعارضة في المدن الكبرى في الانتخابات العام المقبل، لافتا إلى أن الصعوبات الاقتصادية تعني أن أردوغان سيكون أكثر حذرا في الخارج.

وبالرغم من أن بيكر رأى أن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستظل متوترة، لكنه قال إن أردوغان سيريد تجنب العقوبات الغربية على روسيا، الأمر الذي سيقيد الصفقات التجارية للبنوك والشركات التركية مع موسكو.

ورجح بيكر أن تصدق أنقرة على عضوية السويد في الناتو هذا العام، مقابل السعي لإنهاء صفقات شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة.