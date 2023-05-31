مدير مكتبة الإسكندرية: هناك نمط جديد من الإعلام يفتح الأفق أمام جميع الطبقات

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ،إن هناك نمطا جديدا من الإعلام يفتح الأفق لكل الطبقات من الناس، وذلك من خلال أدوات تكنولوجية بسيطة وسهلة مما يخلق شكل جديد للمجتمع.

وتابع "زايد" اليوم الأربعاء، خلال ندوة "الإعلام الجديد"، التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، أن هناك تحديًا خطيرًا جدًا، وهو شكل المجتمع في المستقبل بعد ثلاثين عامًا والناتج عن تحديات الإعلام الجديد فكيف سيكون، وأن التحدي الأخطر على الإعلام القديم، فمن الممكن أن يختفي تمامًا فأخشى أن المذيعين في المستقبل لن يكونوا موجودين بهذا النمط فيجب من الآن أن نستعد لشكل مجتمع في المستقبل يختلف تمامًا عن الموجود الآن.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، إنه لا يوجد إعلام جديد، هذا أصبح واقعًا، فبالتالي التواصل مع الرأي العام أصبح هو التحدي الراهن، مؤكدًا أنه لا توجد وسيلة تقتل وسيلة أو تلغيها، ولكن هناك ضغوط وتحديات لكي تتطور بتطور المتلقي نفسه.

وتابع: "فلسنا وحدنا الذين نواجه تلك التحديات، فهناك ثلاثة مليارات شخص في العالم يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بما يعادل 40% من سكان العالم".

وأشار إلى أن أخطر ما في الإعلام جماهيريًا أو وسائل التواصل الاجتماعي قضية "المزاج العام" فهو انفعالي شعوري لا عقلاني إلى أن تأتي لحظة ما ويحدث ما يحدث، لافتًا إلى أن الإذاعة والتليفزيون لن تموت ولكن ستتراجع إذا ما لم تتطور.