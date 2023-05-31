حددت دراسة جديد سلالات الكلاب التي من المرجح أن تكون أكثر عدوانية عن غيرها.

وبالرغم من ود الكلاب ووفائها للإنسان، إلا أن باحثين من جامعة هلسنكي وجدوا أن هناك بعض الكلاب أكثر عدوانية عن غيرها.

وتضم هذه المجموعة أخطر الأنواع على الإطلاق، وهي "أمريكان بول دوج، وأمريكا بول بول تريير، وأمريكا ستافردشير تريرز".

وفي المقابل حدد الباحثون بعض أنواع الكلاب الأقل عدوانية، مثل "جولدن ريتريفرز، لابرادور ريتريفرز، وسكين ساوزاند".

وشرع الفريق خلال الدراسة في التحقيق في الاختلافات بين سلالات الكلاب، حيث قالت الدكتورة ميلا سالون، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن سلالة الكلب هي العامل الأكثر أهمية في تحديد الاختلافات الشخصية.

وتابعت: "كل الكلاب أفراد وجميع السلالات لها سمات مختلفة، لكن السلالات تختلف في نوع الشخصية التي تمتلكها معظم الكلاب في كل سلالة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جمع الفريق مجموعة بيانات مسح سلوكية ضخمة تحتوي على معلومات 11 ألف كلب عبر 300 سلالة مختلفة، ثم صنفها إلى 52 مجموعة.

وكشفت البيانات، عن وجود صلة قوية بين السلالة و7 سمات للكلاب هي انعدام الأمن، تركيز التدريب، العدوانية، الهيمنة، الطاقة، مؤانسة الكلاب، التواصل الاجتماعي البشري، والمثابرة.

وحددت الدراسة مجموعة الكلاب الأكثر عدوانية بالترتيب من الأعلى للأقل، وهي نوع فايتين دوجز، يشمل أمريكان بول دوج، أمريكان بولي، أمريكان بايت بول تريير، أمريكان ستافورد شاير تريير، كان كورسو، دوج أرجنتينو، بريسا كناريو.

بالإضافة لنوع جيرمان شيفرد دوج، بارسون تايب ترييرز، اسيان بريميتيف برييدز، مينياتشور بينستشير، بيلجيان شيفر دوجز، ميديا أروبيان هيرديرس، ميديل أروبيان اوتيليتي، جاك روسيل تريير، لابونيان هاردر، أوستراليان شيفرد، شاينيز كريستد دوج، بريميتف سايساوندز، ميكسيد بريد، يراشيسفاليك دوج، يارد ترييرز، نورثينج هانتينج سبيتزس، بول تايب ترييرز، بينشيرز، إنجليش هاردارز، ويلش كورجيس، تيك اب، بوردر كولي، هانتينج ترييرز، شبانيش ووتر دوج، ونوع بودليس.

وذكرت الدراسة، أن أقل الكلاب عدوانية بالترتيب من الأعلي للأقل هي، جولدن ريتريفر، لابرادور ريتريفر، سينثاوندس، شيتلانج شيبدوج، روف كولي، وايبيت، ازر برييد، بيرنيز ماونتين دوج، شابن دوجز، أروبيان سايساوندز، أرز كومباميون دوجز، ريتريفرز فلاشينج دوجز، راجوتو روماجنولو، نورثيرن كومبانيون سبايتزيس، لاجوتو رومانجولو، نورثيرن كومبانيون، بيشن تايب دوجز، سليد دوجز، سموز كولي، فيني لابونيان، داتشساندز، ماستفيف تايب دوجز، نوفا سكوتيا، ليفستوك جارديان، جيرمان سبايتز، منياتشور سناوزر، وايت سويس شيفرد دوج.