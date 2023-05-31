أظهرت بيانات وزارة المالية المكسيكية المنشورة اليوم الثلاثاءعلى موقعها الإلكتروني وصول عجز ميزانية المكسيك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 4ر64 مليار بيزو (64ر3 مليار دولار) مقابل عجز بقيمة 9ر37 مليار بيزو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن القيمة الاسمية لإيرادات الميزانية المكسيكية سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نموا بنسبة 8ر3% إلى 2362 مليار بيزو مقابل 2274 مليار بيزو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل ارتفعت النفقات بنسبة 9ر4% سنويا إلى 2426 مليار بيزو خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقابل 2312 مليار بيزو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع التضخم في المكسيك مجددا خلال شهر أبريل الماضي، ليواصل التباطؤ بينما يستعد البنك المركزي لتقييم نهاية دورة إحكام السياسة النقدية القياسية، خلال اجتماع مقرر في الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 25ر6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض من نسبة 85ر6% التي تم تسجيلها في مارس الماضي، بحسب ما ذكره معهد الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء.

وكانت نقطة البيانات أعلى بقليل من التقدير المتوسط من جانب خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرج"، بواقع 22ر6%.