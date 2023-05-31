الأهلي: نحاول زيادة أعداد الجماهير في مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الإدارة كانت حريصة على طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، من أجل حضور الجماهير نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع شلبي في تصريحات تليفزيونية: "كاف يرغب في دخول الجماهير بالكامل في المباراة لأكثر من سبب، أهمها أن الجماهير هي قلب كرة القدم، بالإضافة إلى وجود مقرها في القاهرة".

وأضاف: "جددنا طلبنا مرة أخرى ونحاول تحقيق الاستفادة من أكبر عدد جماهيري، خاصةً أننا نثق في جماهيرنا بشكل كامل".

واستطرد: "نملك علاقات جيدة مع الأندية المغربية والمغرب استقبلتنا بشكل مميز في كأس العالم للأندية الأخيرة، وبالتالي نستعد لاستقبال الوداد بشكل مميز، والنادي الأهلي لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل الدولة المصرية في هذه البطولة وبالتالي الحضور الجماهيري مهم لنا".

واختتم: "فرصة زيادة الجماهير لا زالت قائمة، ونحاول بكل قوة لزيادة الجماهير وتم تحديد 20 ألف متفرج تم نفاذها، ولكن نحاول في الوقت الحالي زيادة الجماهير مع السلطات الأمنية".