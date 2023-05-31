رئيس زيمبابوي: سنجري انتخابات رئاسية في 23 أغسطس

ذكر رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، أن بلاده ستجري الانتخابات العامة المقبلة في 23 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الحاكم - الجبهة الوطنية، قد وافق على ترشيح منانجاجوا "80 عاما"؛ للحصول على ولاية ثانية وأخيرة، كزعيم للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وربما يكون منافسه الرئيسي هو نيلسون تشاميسا "45 عاما"، وهو زعيم تحالف المواطنين من اجل التغيير، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويذكر أنه منذ توليه السلطة بمساعدة من الجيش، بعد إجبار الرئيس السابق، روبرت موجابي على الاستقالة، في عام 2017، كافح منانجاجوا لإحياء الاقتصاد المتعثر.

وبالإضافة إلى اختيار رئيس، سيدلي الناخبون أيضا بأصواتهم لاختيار 80 عضوا في مجلس الشيوخ و270 عضوا في الجمعية الوطنية.

وكانت الانتخابات السابقة في زيمبابوي، قد شابها العنف ومزاعم بالتزوير.