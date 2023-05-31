وكالة الطاقة الذرية تقترح مبادئ توجيهية لحماية محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا

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صاغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، مبادئ توجيهية لحماية محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تحتلها حاليا القوات الروسية.

وقال جروسي وهو يسرد مطالبه في مجلس الأمن الدولي في نيويورك الثلاثاء: "يجب ألا يكون هناك أي هجوم من أي نوع من أو ضد المحطة، ولا سيما استهداف المفاعلات، ومخزون الوقود المستنفد، والبنية التحتية الحيوية الأخرى أو الأفراد".

ودعا روسيا وأوكرانيا إلى اتباع القواعد لمنع انبعاث المواد المشعة من أكبر محطة للطاقة في أوروبا.

وأثارت تصعيدات متكررة بالقرب من المحطة مخاوف من حدوث كارثة نووية.

وقال جروسي إنه لا ينبغي استخدام زابوريجيا كقاعدة عسكرية أو كمنشأة لتخزين أسلحة مثل الدبابات أو المدفعية التي يمكن نشرها من الموقع.

كما دعا إلى ضمان إمدادات الطاقة الخارجية للمحطة وحماية المحطة من أعمال التخريب.

وقال: "لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يقوض هذه المبادئ".

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في أوائل آذار/مارس 2022 ، بعد أسابيع من شن موسكو عمليتها العسكرية واسعة النطاق ضد جارتها في الشهر السابق.

وأدى تبادل القصف المدفعي بالقرب من المحطة في الصيف الماضي إلى مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وتم إغلاق الوحدات الست، التي يبلغ إجمالي إنتاجها الصافي 5700 ميجاوات، ولكن يجب الاستمرار في تبريد المواد النووية.

وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالقلق من أن يؤدي تعطل نظم التبريد إلى ارتفاع درجة حرارة قضبان الوقود والنفايات النووية وبالتالي إلى وقوع حادث نووي.

ويفترض المراقبون أن تحرير محطة الطاقة هو أحد الأهداف الرئيسية للهجوم الأوكراني الكبير الذي تمت مناقشته على نطاق واسع ويعتقد أنه وشيك.

ولم تنجح محاولة لاستعادة المحطة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.