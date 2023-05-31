خروج رائدي الفضاء السعوديين «ريانة وعلي» بسلام من المركبة دراجون بعد وصولها إلى الأرض

هبط رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، اليوم الأربعاء، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 أيام، وظهر الرائدان يلوحان بأيديهما بعد خروجهما من الكبسولة الفضائية "دراجون".

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، من خلال مقاطع فيديو موثقة للحظة خروج علي وريانة من المركبة، أنهما بصحة جيدة، وسوف يتم إجراء بعض الفحوص الطبية لهم بعد وصولهم إلى ولاية فلوريدا الأمريكية على متن سفينة الاسترداد.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، نجاح عملية انفصال المركبة الفضائية التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني عن محطة الفضاء الدولية، متجهة إلى الأرض للهبوط في مياه المحيط الأطلسي، حيث جرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة، وعند هبوط الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة سبيس إكس لإخراج الرواد منها.