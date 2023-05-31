روسيا تنشر مجموعة أقمار صناعية مزودة بأجهزة للأرصاد الجوية في مدار ثابت خارج كوكب الأرض

أعلنت شركة "روسكوسموس" الروسية ، أن روسيا نشرت مجموعة من الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة للأرصاد الجوية في مدار ثابت خارج كوكب الأرض، تتكون من سواتل إلكترو أرقام "2، و3، و4" .

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك، الروسية عن بيان لشركة "روسكوسموس" أنه بالاستعانة بالصور الواردة من أجهزة الرصد الجوى، سيتم حل المشكلات العالمية فيما يتعلق بالمناخ، كما سيتم تحليل حالة مناطق المياه في البحار والمحيطات، وزيادة كفاءة التنبؤات الجوية، وإصدار معلومات الطوارئ عند اكتشاف حالات الطوارئ.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية ستسمح بمسح سطح الأرض كل 15 دقيقة.

وكانت شركة "روسكوسموس" الروسية قد أعلنت شهر فبراير الماضس أن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار المخصص له بعد إطلاقه من على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" الروسية .