 عضو مجلس إدارة الأهلي: «الحديث عن ضم إمام عاشور كلام سوشيال ميديا» - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مايو 2023 2:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

عضو مجلس إدارة الأهلي: «الحديث عن ضم إمام عاشور كلام سوشيال ميديا»

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 2:27 ص

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن احتمالية تعاقد الفريق الأحمر مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد شوقي في تصريحات تليفزيونية: «هناك أحاديث كثيرة بعضها "عاطفي" عبر السوشيال ميديا، وليس معنى رحيل أي لاعب عن ناديه أن يفاوضه الأهلي».

وأضاف: «ليس لدي معلومة في الوقت الحالي، وأي لاعب يتم بحث الأمر وفقا للجهاز الفني ولجنة التخطيط».

وتطرق للحديث عن مصروفات النشاط الرياضي في الأهلي، قائلا: «النشاط الرياضي والفرق الجماعية قد تصل حجم مصروفاته قيمة ما حصل عليه النادي من عقود الرعاية والبث التليفزيوني، هناك 19 أو 20 لعبة بعيدًا عن كرة القدم والتي تعتبر (عصب النادي)».

وأتم: «هناك خطط تسويقية داخل النادي الأهلي لجلب أرقام مالية كبيرة، ونقوم حاليا بتسويق عضويات فرع التجمع الخامس».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك