عضو مجلس إدارة الأهلي: «الحديث عن ضم إمام عاشور كلام سوشيال ميديا»

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن احتمالية تعاقد الفريق الأحمر مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد شوقي في تصريحات تليفزيونية: «هناك أحاديث كثيرة بعضها "عاطفي" عبر السوشيال ميديا، وليس معنى رحيل أي لاعب عن ناديه أن يفاوضه الأهلي».

وأضاف: «ليس لدي معلومة في الوقت الحالي، وأي لاعب يتم بحث الأمر وفقا للجهاز الفني ولجنة التخطيط».

وتطرق للحديث عن مصروفات النشاط الرياضي في الأهلي، قائلا: «النشاط الرياضي والفرق الجماعية قد تصل حجم مصروفاته قيمة ما حصل عليه النادي من عقود الرعاية والبث التليفزيوني، هناك 19 أو 20 لعبة بعيدًا عن كرة القدم والتي تعتبر (عصب النادي)».

وأتم: «هناك خطط تسويقية داخل النادي الأهلي لجلب أرقام مالية كبيرة، ونقوم حاليا بتسويق عضويات فرع التجمع الخامس».