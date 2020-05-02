ضرب زلزالان، اليوم الأربعاء، المناطق الواقعة غرب تركمانستان وميانمار بقوة 5.1 و5.7 درجة على مقياس ريختر، على التوالي.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجى أن زلزال تركمانستان وقع على عمق 11.1 كيلومترا، وتم رصده عند خط 714ر39 شمالا وخط 928ر54 شرقا، مشيرا إلى أنه ضرب مدينة بالكانابات عاصمة إقليم بالكان أكبر أقاليم تركمانستان.

فيما أعلن المركز القومي لرصد الزلازل في ميانمار، في تدوينة على "تويتر"، أنه تم رصد الزلزال على عمق 15 كيلومترا، وتم تسجيله عند خط عرض 20ر25 درجة وخط طول 08ر96 درجة.

ولم تشر أى تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء الزلزالين.