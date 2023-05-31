 القوى العاملة: استرداد 3 ملايين جنيه مستحقات لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية - بوابة الشروق
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القوى العاملة: استرداد 3 ملايين جنيه مستحقات لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية

أحمد كساب:
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:58 ص
تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة مصر في الرياض بالسعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 آلاف و361 ريالا سعوديا، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفاً و80 جنيها مصريا تقريباً

وذكرت الوزارة أن ذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في الرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: ناصر م.ف، إبراهيم. ش.ع، هيبة .م .ح، ورمضان.ع.أ، وأنور .ع، عبدالدايم . ح. م، الدسوقى . أ. م، محمد . أ . ح، أحمد .م .م، هلال.ح .م، وتم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي بأن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.

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