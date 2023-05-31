 تبرئة مسئول سابق بعد 8 سنوات سجن في قضية طلاب مفقودين بالمكسيك - بوابة الشروق
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تبرئة مسئول سابق بعد 8 سنوات سجن في قضية طلاب مفقودين بالمكسيك

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:19 ص

حصل عمدة إجوالا السابق على البراءة، يوم الثلاثاء، من قضية اختفاء 43 طالبا في المكسيك بعد أن أمضى أكثر من 8 سنوات في السجن.

وقضت محكمة بأنه لا توجد أدلة كافية على أن خوسيه لويس أباركا له علاقة باختفاء الطلاب في عام 2014، ومنذ ذلك الحين أعلن عن وفاتهم.

وإلى جانب أباركا، تمت تبرئة فيليبي فلوريس، الذي كان وقت اختفاء الطلاب قائد أمن المدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء.

وبما أن قضايا أخرى بالمحاكم لا تزال معلقة ضده، فإن أباركا الذي كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من ثماني سنوات، لن يتم إطلاق سراحه من الحجز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم على أباركا بالسجن لمدة 92 عاما لاختطافه ستة أعضاء من حركة فلاحية في إجوالا، ولا يزال استئنافه معلقا.

وخلال 26 سبتمبر 2014، فقد 43 شابا يدرسون في كلية تدريب المعلمين الريفية في أيوتزينابا في مدينة إجوالا أثناء سفرهم في حافلات سرقوها.

وتم العثور على بقايا عظام من ثلاثة فقط من الشباب وتم التعرف عليها حتى الآن.


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