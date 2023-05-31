مروان عطية أفضل لاعب في الجولة 27 بالدوري المصري

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توج مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي، بجائزة لاعب الجولة الـ27 في الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن فوز مروان عطية بجائزة لاعب الجولة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وقالت الرابطة:" لاعب الجولة هو مروان عطية.. تصويت الجمهور يحسم اختيار اللاعب الأفضل في الجولة 27".

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، يوم الاثنين الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وقدم مروان عطية أداءً رائعًا في المباراة، نال على إثره جائزة أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يتم اختياره كأفضل لاعب في الجولة الـ27.