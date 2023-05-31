توج مصطفى شلبي لاعب الزمالك مجهوده مع الفريق بالحصول على جائزة رجل المباراة، وذلك في فوز الأبيض على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

شلبي الذي كان أكثر لاعبي الزمالك محاولات على مرمى الطلائع، كلل جهده بصناعة الهدف الثاني للفريق الأبيض والذي سجله السنغالي إبراهيما نداي من متابعة لكرة عرضية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ولعل بداية مصطفى شلبي مع الزمالك تختلف تماماً، عن الحالة التي وصل لها اللاعب، والتي تجلت في تحية الجمهور له في المدرجات عقب المدرجات ورده التحية وإشارته إلى شعار النادي.

زادت الضغوط الفترة الأخيرة على مصطفى شلبي بعد تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، المنتقل منه اللاعب إلى الزمالك، والتي أكد فيها أن رغبة شلبي كانت في الأساس هي الانتقال إلى للأهلي، مفسراً سبب عدم وصول اللاعب لأفضل مستوياته.

لكن بداية مصطفى شلبي العثرة والهجوم الجماهيري عليه والذي تحول إلى حملات دعم على مواقع التواصل الاجتماعي لاحقاً، لا يجعله أول لاعب بالزمالك يمر بهذا التحول الكبير.

زيزو والتوهج بعد الخفوت

بداية أحمد سيد زيزو، المنتقل للزمالك في يناير 2019 لم تكن الأفضل، حيث أن اللاعب القادم من موريرينسي البرتغالي لاقى انتقادات من قبل أن تطأ قدمه أرض الملعب، واستغرب البعض التعاقد معه.

زيزو بمرور الوقت بات اللاعب الأهم في تشكيل الزمالك، ووصل بأدائه المميز وارقامه الهامة في أن يكون ضلعاً أساسياً في القوام الهجومي للمنتخب الوطني أيضا.

زيزو كان له دور كبير للغاية في تتويج الزمالك بلقبي الدوري الموسمين الماضيين، من خلال مساهماته التهديفية سواء صناعة أو تسجيل.

طارق حامد.. ليس الخيار الأول

في فترة تألق فريق سموحة ووصافته للدوري موسم 2013-2014 وكأس مصر بنفس الموسم، ظهرت عدت أسماء متألقة مع الفريق السكندري، أبرزهم ثنائي الوسط طارق حامد وإبراهيم عبدالخالق.. الأخير كانت تراه جماهير الزمالك حلاً مميزاً في وسط الملعب، خاصة مع حملة التدعيمات التي قامت بها الإدارة في صيف 2014، وأدت في النهاية إلى التتويج بثنائية الدوري وكأس مصر.

لكن الزمالك تعاقد في ذلك الوقت مع حامد الذي لم يكن خياراً أساسياً في التشكيل آنذاك ووجد منافسة مع إبراهيم صلاح قبل أن يفرض "الدينامو" نفسه على قائمة الفريق تباعاً بأدائه القوي وقتاله في كل كرة، ما جعله النجم المُحبب لدى جماهير الزمالك، كما نال فرصة المشاركة في محاول دولية عدة أيضاً.