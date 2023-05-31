محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا تقرر تغليظ الأحكام الصادرة بحق رئيسين سابقين لأجهزة الأمن

قررت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا، اليوم الأربعاء، زيادة مدة الأحكام الصادرة بحق رئيسين سابقين لأجهزة أمن الدولة الصربية، إلى 15 عاما، وذلك في حكمها النهائي عليهما بعد ما يقرب من 3عقود من انتهاء حرب البوسنة.



وكان قد تم الحكم على يوفيكا ستانيشيتش "72 عاما"، وفرانكو سيماتوفيتش "73 عاما"، بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2021 خلال محاكمتهما الأولى.

وبعد زيادة الأحكام في الاستئناف، قالت رئيسة المحكمة جراسييلا جاتي سانتانا، إن المحكمة تعد علامة فارقة.

وكان ستانيشيتش وسيماتوفيتش، أُدينا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والترحيل والنقل القسري والاضطهاد.

وجاء في لائحة الاتهام أنهما شكلا "عملا إجراميا مشتركا" كان هدفه الإبعاد القسري والدائم للغالبية غير الصربية من مناطق واسعة في كرواتيا والبوسنة والهرسك.