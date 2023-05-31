الجيش الألماني يدرب جنودا من سلوفاكيا على نظام الدفاع الجوي مانتيس

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يقوم الجيش الألماني بتدريب جنود من سلوفاكيا على نظام الدفاع الجوي مانتيس.

وسلوفاكيا وألمانيا عضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتقع سلوفاكيا في الجناح الشرقي من أراضي الحلف العسكري.

وأعلن سلاح الجوي الألماني اليوم الأربعاء أن 44 رجلا وامرأة من سلوفاكيا يتلقون حاليا تدريبات على السلاح للتصدي للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة من مسافة قريبة.

وتعتزم ألمانيا تسليم براتيسلافا نظامي سلاح طراز مانتيس وخمسة رادارات لمراقبة المجال الجوي بحيث يتم دمج هذه الأسلحة في الدفاع الجوي الوطني في سلوفاكيا بغرض حماية مؤسسات وبنى تحتية من الغارات الجوية.

وسيقوم الجيش الألماني بتأمين قمة الحلف المزمع عقدها في ليتوانيا في يونيو المقبل وسينقل لهذا الغرض أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت من سلوفاكيا إلى ليتوانيا.

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن اعتزام برلين مواصلة دعم براتيسلافا "من خلال العديد من المشروعات وتواجد قوي للقوات" في حماية مصالحها الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا لها حدود مع أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا.