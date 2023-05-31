قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الفترة الحالية تشهد حاليا موجات معتادة من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سيف، عبر شاشة "ten"، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض الكتل من الصحراء الغربية، ما يؤدي لارتفاع في درجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 35 درجة مئوية، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون يومي الخميس والجمعة بواقع 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة على المناطق الجنوبية ستصل إلى 42 درجة مئوية، ما يعني أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.