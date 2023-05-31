توريد أكثر من 369 ألف طن قمح بالوادي الجديد حتى الآن

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع داخل وخارج المحافظة بلغت 369 ألفا و63 طن قمح، منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم الأربعاء، وذلك في شون وصوامع المحافظة ومراكز التجميع بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة.

وأضاف أن الكميات التي تم توريدها للصوامع داخل المحافظة وشون البنك الزراعي بلغت 960 طنا، وتم توريد 481 طنا لمنطقة التقاوي، كما تم توريد 272 ألفا و537 طن قمح للشركة القابضة للصوامع، والإدارة المركزية للتقاوي، وشركة مطاحن مصر العليا.

وأشار المرسي، إلى استمرار التوريد بالجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين، في ظل أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186 ألفا و277 فدانا.