مسئول فلسطيني يطالب بزيادة الدعم لأونروا قبيل اجتماع للمانحين في نيويورك

طالب مسئول فلسطيني، اليوم الأربعاء، الدول المانحة بزيادة دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لجسر فجوة التمويل التي تعاني منها ميزانيتها العادية والطارئة.

ويأتي ذلك عشية انعقاد مؤتمر إعلان التعهدات لدعم "أونروا" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، المقرر بعد غد الجمعة.

وأبرز عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان، مخاطر استمرار الأزمة المالية لأونروا ولجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض تمويلها هذا العام.

وقال أبو هولي، إن أزمة أونروا المالية تؤثر بشكل مباشر في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي حالة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن ميزانية الوكالة الاعتيادية والطارئة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وما حصلت عليه 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن العجز لا يزال كبيرا جدا ويراوح مكانه، وما تقدمه الدول المانحة لا يزال غير كافٍ.

وبحسب أبو هولي فإن أونروا بحاجة إلى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها.

وقال إن اللاجئين الفلسطينيين لن ينتظروا طويلا أمام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفد، وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعا.

وحذر أبو هولي، من خطر فقدان اللاجئين الفلسطينيين ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسئولية دعم "الأونروا"، واستمرار خدماتها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها في عام 1948.

وأكد ضرورة تأمين التمويل الكافي والمستدام "للأونروا"، والذي يشكل الضمانة الحقيقية لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، داعيا الأمم المتحدة إلى البدء الفوري بتنفيذ قرارها والإعلان من خلال مؤتمر التعهدات عن زيادة مخصصات "الأونروا" في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

ودعا المسئول الفلسطيني، الدول المانحة إلى تجديد دعمها لأونروا وزيادة تمويلها، وصولاً إلى النسبة المساهمة المقرة من جامعة الدول العربية، والتي تقدر بـ7.8% من الميزانية العامة.