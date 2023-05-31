الري: رقمنة جميع الوثائق والأوراق تمهيدا للانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية

قال رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، المهندس وليد حقيقي، إن الوزارة انتهت من رقمنة جميع وثائق وأوراق عمل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها؛ تمهيدا للانتقال الكامل للعمل بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار حقيقي، لـ"الشروق"، إلى إجراء مسح ضوئي وأرشفة وتكويد لجميع الوثائق؛ حتى يمكن التعامل معها في صورتها الرقمية عقب الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة.

وأضاف أنه من المقرر اعتماد المراسلات بين جميع جهات الوزارة، وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، على الوسائل الإلكترونية عقب الانتقال للعاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن "الري" من وزارات المرحلة الثانية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للجدول الزمني المقرر.

وكان مجلس الوزراء قد أشار في اجتماعه يوم 10 مايو إلى أن 14 وزارة وجهة حكومية في المرحلة الأولى انتقلت بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية، وأن المرحلة الثانية تضم 19 وزارة وجهة، تبدأ الانتقال هذا الشهر.

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خالد عباس، إن الحكومة ستبدأ العمل بشكل كامل من العاصمة الإدارية بدءا من 15 يونيو المقبل.

وأضاف عباس، في تصريحات تليفزيونية هذا الأسبوع، أن الدولة تتجه نحو أن تكون الحكومة ذكية ولا ورقية، وهو أمر لم يكن من الممكن حدوثه في المقرات القديمة.

وشدّد على أن الانتقال ليس مجرد مبانٍ، لكنه يشمل أيضا تجديدا للفكر، موضحا أن الحي الحكومي يتيح التنقل بين الوزارات بسهولة.