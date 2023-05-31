عميد كلية التربية بالمنيا: مشروع المجلس الأعلى للتعليم يواجه معوقات بدون المأسسة

دعا الدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية بالمنيا، إلى وجود لجان داخل المحافظات المختلفة، من أجل رفع التقارير للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتنفيذ السياسات الصادرة عن المجلس.

وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أنه يجب وضع ضمان لآليات مأسسة الشراكة بين الجامعة والتعليم.

وذكر أن المشروع يصاب ببعض المعوقات التي لا تساعد على نجاحه بدون المأسسة، داعيًا إلى مراعاة أن يكون نسبة 80% من السياسات، سياسة عامة ينفذها الوزراء المعنيين، وتترك 20% للوزير يقوم بها بنفسه.

وشدد على أن أولى مبادئ الحوار الوطني أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مناشدًا النظر بعين العطف لعمداء كليات التربية وتضمينهم.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.