مقتل 3 مرضى مسنين في حريق بمستشفى في النمسا

لقي ثلاثة مرضى مسنين حتفهم جراء حريق اندلع بأحد المستشفيات في النمسا قرب فيينا اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية.

وبحسب السلطات، فقد اندلعت النيران في الساعات الأولى من اليوم في جناح بالطابق الثالث من مستشفى لاندسكلينيكوم مولدينج الذي يقع بالقرب من فيينا.

ويفترض المحققون أن سيجارة كانت سببا في الحريق.وقال ماتياس هوفر، المتحدث باسم وكالة الصحة الإقليمية (إل جي إيه)، لوكالة أنباء (إيه بي إيه) النمساوية، إن جميع المساعدات جاءت متأخرة للغاية لثلاثة رجال في الجناح.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، فإن الآثار تشير إلى أن الحريق بدأ من سرير مريض يبلغ من العمر 75 عاما كان معروفا بشراهته للتدخين. وأضافوا أنه لم يتم العثور على مشكلة فنية يمكن أن تكون سببا في الحريق.

وتوفي الرجل ومريضان آخران في الجناح يبلغ عمريهما 78 و 81 عاما.وتعرضت امرأة لإصابة بسيطة. وأفادت الجمعية المحلية بأن 20 أصيبوا شخصا بجروح طفيفة.

وانطلق إنذار الحريق في الساعة الواحدة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش). ونقلت قناة "أو آر إف"عن هوفر قوله : "لا بد أن هذا الحريق اندلع بسرعة فائقة وكثافة شديدة عبر الغرفة. ملأ الدخان الجناح بأكمله في غضون فترة قصيرة".

وأرسلت خدمات الإطفاء 170 رجل إطفاء، أخمدوا الحريق وأكملوا عملهم بعد حوالي ساعتين.

وكان من الضروري نقل نحو 90 مريضا، وتم إلغاء العمليات في المستشفى اليوم.

ويضم مستشفى لاندسكلينيكوم مولدينج حوالي 340 سريرا ويعالج نحو 34 ألف مريضا بالعيادات الخارجية سنويا.