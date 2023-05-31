عوار يتقدم 5 أسماء جديدة في قائمة منتخب الجزائر قبل مواجهتي أوغندا وتونس

استدعى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، 5 لاعبين جدد استعدادا للمعسكر المقبل لـ"الخضر" الذي ستتخلله مباراة رسمية أمام أوغندا، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمام أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار، وأخرى ودية أمام تونس.

وتصدر حسام عوار، لاعب خط وسط نادي ليون الفرنسي، قائمة اللاعبين الجدد، التي ضمت أيضا حيماد عبدلي، لاعب خط وسط نادي انجيه الفرنسي. إلى جانب 3 لاعبين من نادي اتحاد الجزائر وهم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع زين الدين بلعيد، والمهاجم أيمن محيوص.

كما سجلت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي مساء الثلاثاء، عودة سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي، وفيكتور لكحل، مدافع نادي لوهافر الفرنسي، وهيثم لوصيف، مدافع اتحاد الجزائر الذي يعود للمنتخب بعد غياب طويل.

وحافظ بلماضي، على الحرس القديم، في صورة رياض محرز، والمهاجمين إسلام سليماني، وبغداد بونجاح، والمدافعين عيسى ماندي ورامي بن سبعيني.

ويلتقي المنتخب الجزائري المتأهل إلى كأس الأمم ، مع مضيفه المنتخب الأوغندي يوم 18 يونيو المقبل، على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات.

كما يستضيف ضيفه المنتخب التونسي وديا، بعد يومين من ذلك على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.