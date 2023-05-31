برلمان لاتفيا ينتخب رئيسا جديدا خلفا لإجيلز ليفيتس

يستعد المشرعون في لاتفيا لانتخاب رئيس جديد للدولة اليوم الأربعاء ، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين لخلافة إجيلز ليفيتس على المنصب.

وسينتخب المشرعون البالغ عددهم 100 عضو رئيسا جديدا للدولة ، علما بأن الرئيس في لاتفيا منصب شرفي إلى حد كبير.

وسيحتاج المرشح إلى أغلبية مطلقة من 51 صوتا. ومع ذلك، لا يتمتع أي من المرشحين الثلاثة بأغلبية مضمونة في البرلمان.

والمرشحان الأوفر حظا هما وزير الخارجية إدجارس رينكيفيتش ورجل الأعمال أولديس بيلينز.

وإذا لم يفز أي مرشح بـ 51 صوتا أو أكثر في الجولة الأولى من التصويت ، فإن اللوائح تنص على إجراء جولة ثانية.

وإذا لم يحصل أحد على دعم كاف ، يتم استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات.

ولكن إذا لم يحصل أحد على 51 صوتا في جولة الإعادة، فيجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 10 إلى 15 يوما.