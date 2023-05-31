القوات المسلحة السودانية: تعليق محادثات جدة بسبب عدم التزام الدعم السريع بالهدنة ومواصلة خرقها

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تعليق المحادثات الجارية في جدة مع قادة وممثلي قوات الدعم السريع.

وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لها اليوم الأربعاء، تعليق محادثات جدة؛ بسبب "عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أمس، عن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لمدة خمسة أيام لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي.

وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.