تقرير: قوات «أحمد» الشيشانية الخاصة تتلقى أوامر جديدة بتنفيذ أعمال عسكرية اتجاه دونيتسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة أعادت انتشارها وتستعد لبدء الهجوم، وتنفيذ أعمال عسكرية وتحرير البلدات في اتجاه دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.

وكتب قديروف، على حسابه في "تليجرام": "الأصدقاء، تلقت الوحدات الشيشانية أمرا جديدا لإعادة انتشار القوات، وأصبحت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية منطقة مسئوليتها وفقا للأمر، يجب على مقاتلي الوحدات الشيشانية بدء الأعمال العسكرية الفعلية وتحرير عدد من البلدات"، وفقا لما جاء على قناة "آر تي" الروسية ليل الثلاثاء / الأربعاء.

وأضاف: "منذ عدة أيام، كانت المرحلة الأولى جارية. تعمل قيادة التقسيمات الفرعية على تطوير خطط للتقدم باتجاه البلدات وتحريرها، وتتلقى معلومات استخباراتية جديدة".

وأوضح رئيس الشيشان، أن وحدات "أحمد" الأخرى التابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي، الواقعة على أقسام بديلة من خط التماس بين منطقتي زابوريجيا وخيرسون، تلقت الأوامر نفسها لبدء الهجوم.

وأكد أنه كانت هناك تدريبات تكتيكية وتوزيع المهام بين القادة والمقاتلين ودراسة التضاريس والتصرف ضد قوات العدو، بالإضافة إلى ذلك، أعلن قديروف بدء هجوم وحدات "أحمد"، وختم بالقول: "لقد سئمنا الانتظار. سوف ينال عبدة الشيطان عقابهم الذي يستحقونه".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن 8 طائرات مسيّرة أوكرانية شاركت في هجوم على موسكو، تم إسقاط 5 باستخدام منظومة "بانتسير إس" في منطقة موسكو، وتم قمع 3 بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.

ونتيجة للحادث، تعرضت 3 منازل في العاصمة لأضرار طفيفة، سيتم العمل على ترميمها في أقرب وقت ممكن، بحسب "آر تي".