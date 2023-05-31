الأهلي: «مستحيل أن يرحل لاعب أو مدرب أجنبي بسبب راتبه بالدولار»

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كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رحيل التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها القلعة الحمراء مؤخرًا.

وقال شوقي تصريحات تليفزيونية: «ترشيد الإنفاق لا يعني الاقتطاع أو البخل على الفرق الرياضية أو أي أمور تخص حقوق الأعضاء داخل النادي الأهلي».

وأضاف: «ولكن هي وضع آلية منظمة لأوجه الصرف، فقد يتم إلغاء الإنفاق على بعض الأمور مثل (الاحتفاليات السنوية) على سبيل المثال».

وأوضح شوقي: «كل ما تم تداوله بشأن رحيل بروكيتش بسبب الأزمة المالية غير صحيح تمامًا، قرار رحيله صدر لأسباب فنية فقط، ولا يوجد شيء في الأهلي يسمى رحيل مدرب أو لاعب من أجل ترشيد النفقات».

وتابع: «أي لاعب أو مدرب أجنبي في أي لعبة سيكون مفيدًا لنادي الأهلي، سيتم توفير فلوسه فورًا».

وأتم: «بدر رجب كادر فني محترم وأحد أبناء النادي، ويستحق التواجد في هذا المنصب».