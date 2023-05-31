أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن البدء في إجراءات طرح الدواجن بالبورصة المصرية للسلع؛ بهدف تقليل حلقات التداول بين التجار، قائلا: «فتحنا التسجيل مجانًا لجميع منتجي الدواجن بالبورصة السلعية؛ لطرح الدواجن في البورصة».

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي في منتجات البيض والدواجن قائلا: «لا يوجد أزمة نهائيا الآن، الناس كانت زمان خايفة، إنما بتعليمات القيادة؛ استطعنا أن نتغلبت على مستغلي الأزمات ونحن الآن بصدد التصدير».

وكشف عن ارتفاع إنتاج الدولة من الدواجن إلى3.5 مليون دجاجة يوميا، مقارنة بـ2.5 مليون خلال الأشهر الماضية وذلك بعد التغلب على أزمة نقص الأعلاف، معقبا: «وزارة الزراعة نجحت في إدراه ملف الأعلاف، والآن لا يوجد لدينا مشكلة في الأعلاف، ولا الدواجن ولا البيض؛ نحتاج فقط ضمير حي ولا نبالغ في هامش الربح».

وأشار إلى تراجع أسعار الدواجن في المزرعة إلى 62 جنيها على مدار الأيام الماضية، معقبا: «من المفترض أن يكون سعر البيع بين 66 إلى 68، لكن محال الدواجن تضع هامش ربح فوق 10 جنيهات؛ وهو ما يشكل عبأ على المستهلك».

وتابع: «عندما يطبق قانون تقنين أوضاع محال الدواجن وتحويل البيع من الحي إلى المبرد والمجمد؛ سيقلل من حلقات التداول ويكون التعامل بين المزرعة والمجزر مباشرة من خلال وسيلة نقل واحدة، والمنتج سيصل للمستهلك زيادة 5 جنيهات عن سعر المزرعة وليس 20 جنيهًا».

وأضاف أن إنتاج الدولة من الدواجن يصل إلى 1.3 مليار دجاجة سنويًا، بالإضافة إلى 1.3 مليار بيضة سنويًا، متابعا: «نحن حاليا نصدر البيض، ولدينا اكتفاء ذاتي وسعر الكرتونة بـ 75 جنيها».