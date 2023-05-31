الجامعة التكنولوجية بالأقصر تنظم ورشة عمل افتراضية حول الإطار المرجعي لإعداد الخطط الدراسية

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ورشة عمل افتراضية، حول الإطار المرجعي لإعداد الخطط الدراسية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للقطاع التكنولوجي بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلي شئون الطلاب، وإدارة الجودة بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

وتطرقت الورشة التي حاضر فيها الدكتور الدكتور كامل أحمد عبد السلام، الأستاذ المتفرغ بهندسة المطرية بجامعة حلوان وخبير إعداد اللوائح والأطر المرجعية بالجامعات التكنولوجية، إلى كيفية إعداد لوائح القطاعات التكنولوجية، وشرح دراسة حالة لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، شملت أهداف ومخرجات البرامج ومواصفات خريجي الجامعات التكنولوجية وكيفية إعداد المقررات الدراسية، ومتطلباتها لمرحلتي الدبلوم المهنية العليا ودرجة البكالوريوس المهني، في تكنولوجيا التخصص.

كما تناولت الورشة، آلية اختيار المقررات ونسب وعدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج، وكيفية تقسيم المقررات إلى متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية للقطاع الصناعي ومتطلبات التخصص التكنولوجي الصناعي الدقيق وكيفية تكويد المقررات، كما شملت الورشة، شرح بعض القواعد التي جرى استخدامها لعمل الخطط الدراسية للجامعات التكنولوجية، والتعليمات والارشادات الخاصة بالإطار المرجعي، والخطوات الإجرائية لاعتماد البرامج.