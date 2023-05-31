الكويت: السفارة الفلبينية تغلق مركز إيوائها وتسلم 412 عاملة للقوى العاملة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية استلام عدد من العمالة الفلبينية التي كانت تقيم في مركز إيواء تابع للسفارة الفلبينية، وعددهم 412 عاملة وذلك بعد إغلاق السفارة الفلبينية لمركز إيوائها المخالف للقانون الكويتي.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية بإجراءات التحقق من هوياتهم وفحوصاتهم واستلام وثائقهم من خلال سفارة بلادهم تمهيداً لابعادهم وترحيلهم من البلاد.

وأوضح البيان "تبين وجود 150 عاملة منهم لديها إقامة سارية في البلاد، و262 عاملة فلبينية عليها بلاغ تغيّب من قبل كفلائهن، وقد تم تحويل عدد 224 منهم إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجاري إنهاء إجراءات الدفعة الثانية تمهيداً لترحيلهم من البلاد وذلك من خلال تكفّل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل".

واختتمت الهيئة بيانها بأنه قد تبيّن وجود عدد 130 عاملة مسجّل في حقهم قضايا جنائية سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقّهم بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وتشهد العلاقات بين الكويت والفلبين توترات حادة بسبب عدد من الحوادث للعمالة المنزلية الفلبينية والتي كان أخرها العثور على جثة عاملة فلبينية في صحراء الكويت كانون الثاني/يناير الماضي.

وعلقت الفلبين في شباط/فبراير الماضي إرسال عمالتها إلى الكويت وقامت السفارة الفلبينية بعمل مركز للإيواء بمخالفة القانون الكويتي واستقبال رعاياها من العمالة في مركز الإيواء الذي تم الإعلان عن إغلاقه اليوم.

وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي يوم 24 أيار/مايو أنها أوقفت تأشيرات العمالة الفلبينية "بسبب الممارسات الخاطئة" كماوصفتها لسفارة الفلبين بالإضافة إلى "جرائم" بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه الكويتيين.

وأضافت الداخلية أن سفارة الفلبين تقوم بإيواء العمالة الفلبينية في مركز تابع لها وتتواصل مع المواطنين الكويتيين وتستدعيهم دون إذن الجهات الكويتية، وإلزام مكاتب السفر بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة "وأخذ دور مؤسسات الدولة" والضغط على أصحاب العمل الكويتيين لإضافة بنود تعاقدية على غير رغبتهم.