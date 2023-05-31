مارسيال يغيب عن مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد

تأكد غياب المهاجم أنتوني مارسيال عن صفوف مانشستر يونايتد في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ.

وكان مارسيال قد تعرض للإصابة خلال آخر مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

فقد أصيب مارسيال بعد مشاركته من مقعد البدلاء في المباراة أمام فولهام يوم الأحد الماضي، وقد كشفت الأشعة عن طبيعة الإصابة.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان :"أنتوني مارسيال يغيب عن مباراة يوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بسبب الإصابة."

وأوضح أن اللاعب الفرنسي الدولي تعرض لإصابة في الفخذ قبيل نهاية المباراة التي انتهت بالفوز على فولهام 2 / 1 مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد".

وأضاف :"تقييم حالة اللاعب كشف عن أنه يعاني من تمزق عضلي يستدعى غياب اللاعب البالغ من العمر 27 عن المباراة المقررة على ملعب ويمبلي."

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مانشستر يونايتد كان قد افتقد جهود مارسيال في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بسبب مشكلة في الفخذ، كما عانى اللاعب من إصابات بسيطة، لتقلص مشاركاته إلى 29 مباراة فقط في كل المسابقات بالموسم وقد سجل خلالها تسعة أهداف.

وشارك مارسيال أساسيا في 11 من إجمالي 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان يأمل في المشاركة أساسيا في مواجهة مانشستر سيتي.

وكان مارسيال لاعب ليون الفرنسي السابق، والذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق أشبيلية الإسباني، قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، وشارك في 200 مبتاراة بالدوري مع الفريق.