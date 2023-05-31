السلطات الأفغانية تحذر المحاضرين الجامعيين من انتقاد النظام الحاكم

ذكرت مصادر أن وزارة التعليم العالي الأفغانية حذرت في خطاب المحاضرين الجامعيين، بتجنب انتقاد نظام طالبان في عملهم البحثي .

وشددت الوزارة في الخطاب، على أنه يتعين على المحاضرين الجامعيين، أن يكون لديهم إتقان جيد لكل من اللغتين الوطنيتين (الفارسية والبشتون)، ويستخدمون مصطلحات وطنية، بدلا من استخدام مصطلحات، غريبة عن الشعب والثقافة الأفغانية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

ويتضمن الخطاب سبعة مراسيم حول البحث والترجمة، أرسلها حميد الله مزمل، رئيس قسم الأبحاث والترجمة، بوزارة التعليم العالي لطالبان في 27 مايو.

وذكر مزمل أن المحاضرين الجامعيين، يتعين عليهم الدفاع عن النظام الحاكم والامتناع عن الانتقاد أو التحدث ضد مسؤولي طالبان لتفادي مشكلات محتملة.

أضاف أنه يتعين على المحاضرين والباحثين تفادي استخدام مصطلحات غريبة في كتاباتهم، متابعا أن البلاد لديها تعبيرات مشتركة لتلك المصطلحات.