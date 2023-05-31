 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وتقتحم قرى في جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وتقتحم قرى في جنين

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:43 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى في مُحافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس"، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من وجودها العسكري.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، وبحماية جيش الاحتلال، سيارات المواطنين الفلسطينيين على الطرق الرئيسية الرابطة شمال الضفة بالمحافظات الأخرى في الوسط والجنوب، ونشرت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على هذه الطرق وفتشت السيارات المارة بها ودققت في هويات راكبيها.


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