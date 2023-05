جوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

توج الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022 - 2023.

وقاد جوارديولا فريقه مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لـ رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على «تويتر»، صورة جوارديولا، معلقا عليها: «نقدم لكم أفضل مدرب في الموسم بالبريميرليج.. بيب جوارديولا».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، يوم السبت القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

