مفوض الزراعة الأوروبي يدعو إلى تمديد القيود على واردات الحبوب الأوكرانية

قال مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشيتشوفسكي اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا لفترة أطول.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتم تمديد قيود التجارة المثيرة للجدل حتى نهاية العام، وعلى الأقل حتى نهاية أكتوبر، حسبما اتضح من تصريح ختامي للمفوض البولندي الجنسية بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي.

وبرر المفوض موقفه بالقول إن كميات أكبر من الحبوب الأوكرانية تدخل الاتحاد الأوروبي- خاصة في دول مثل بولندا والمجر ورومانيا- وتؤدي إلى تشويه السوق هناك على حساب المزارعين المحليين.

وبذلك يتعارض موقف فويتشيتشوفسكي مع رأي دول أوربية مثل ألمانيا.

وتحدث وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي أيضا بوضوح ضد الإجراءات في بروكسل اليوم الثلاثاء. وقال إن روسيا حاولت استغلال القيود لتحقيق مصلحتها. وأشار على سبيل المثال، إلى أن التجارة من خلال اتفاق البحر الأسود أصبحت أكثر صعوبة بعد أيام قليلة من فرض القيود. ومنذ بدء الحرب الروسية، فرضت قيود صارمة على التجارة عبر البحر الأسود، المهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.