الصين لا تعتزم المشاركة في مؤتمر سويسرا للسلام بشأن أوكرانيا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن 4 مصادر مطلعة، بأن الصين أكدت أنها لن تحضر مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي تستضيفه سويسرا الشهر المقبل.

وقالت 3 من المصادر، إن بكين رفضت الدعوة؛ لأن شروط المشاركة لم تكن مستوفاة.

وتسعى الحكومة السويسرية إلى مشاركة واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 يونيو، والتي تأمل برن أن تمهد الطريق لعملية السلام في أوكرانيا.

ولم تتم دعوة موسكو إلى هذا المؤتمر.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن موسكو لن تطلب المشاركة في المؤتمر إذا كان البعض لا يرغب برؤيتها هناك.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 12 أبريل الماضي، إلى أن عقد مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يؤدي إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لا يرى أي رغبة لدى الغرب للعمل بأمانة في هذا المجال.

ويلفت النظر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر، أكد مؤخرا موقف بلاده والمتلخص في أن عملية السلام في أوكرانيا مستحيلة بمعزل عن مشاركة روسيا، لكنه رغم ذلك لم يتطرق إلى موضوع دعوة الجانب الروسي للمشاركة في الفعالية.