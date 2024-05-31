أجاب النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، على سؤال أحد الصحفيين حول هل ميسي الأفضل في التاريخ؟.

وقال ليونيل ميسي «البرغوث»: «لم أقل مطلقًا أنني الأفضل في التاريخ.. بل ولم أفكر في ذلك، ولا حتى حاولت التعود على هذه الفكرة».

وأضاف الأسطورة الأرجنتينية: «بالنسبة لي، مجرد الاستشهاد بي كواحد من أفضل اللاعبين في العالم أكثر من كافي».

وعلى صعيد آخر، توقفت الانتصارات المتتالية لـ فريق إنتر ميامي عند خمسة انتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أورلاندو سيتي، أول أمس الأربعاء، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي صاحب الـ36 عامًا، شارك في جميع المباريات الخمسة التي انتصر بها فريقه «المتصدر للدوري الأميركي»، إلا أنه غاب عن مباراة أورلاندو بسبب إصابة في الركبة.