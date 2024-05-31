 «هل أنا الأفضل في العالم؟».. رد مفاجئ من ميسي - بوابة الشروق
الجمعة 31 مايو 2024 7:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

«هل أنا الأفضل في العالم؟».. رد مفاجئ من ميسي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 7:30 م

أجاب النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، على سؤال أحد الصحفيين حول هل ميسي الأفضل في التاريخ؟.

وقال ليونيل ميسي «البرغوث»: «لم أقل مطلقًا أنني الأفضل في التاريخ.. بل ولم أفكر في ذلك، ولا حتى حاولت التعود على هذه الفكرة».

وأضاف الأسطورة الأرجنتينية: «بالنسبة لي، مجرد الاستشهاد بي كواحد من أفضل اللاعبين في العالم أكثر من كافي».

وعلى صعيد آخر، توقفت الانتصارات المتتالية لـ فريق إنتر ميامي عند خمسة انتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أورلاندو سيتي، أول أمس الأربعاء، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي صاحب الـ36 عامًا، شارك في جميع المباريات الخمسة التي انتصر بها فريقه «المتصدر للدوري الأميركي»، إلا أنه غاب عن مباراة أورلاندو بسبب إصابة في الركبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك