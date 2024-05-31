البنتاجون: إصلاح الرصيف العائم بغزة سيستغرق أكثر من أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن إصلاح الرصيف البحري العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في قطاع غزة لإدخال مساعدات إنسانية سيستغرق أكثر من أسبوع.

وقالت سابرينا سينج، نائبة متحدث البنتاجون، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن أجزاء من الرصيف العائم الذي انهار في 24 مايو الجاري تم جمعها بمساعدة إسرائيل ونقلها إلى ميناء أسدود لإصلاحه، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت سينج، أن تكلفة بناء الرصيف العائم بلغت 320 مليون دولار، وأفادت بأن عملية إعادة إصلاحه ستستغرق أكثر من أسبوع، موضحة أنه لم يتم توزيع أي مساعدات منذ انهيار الرصيف، مدعية أنهم يعملون "بأسرع ما يمكن لإصلاحه".

وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة جوا، قالت: "لم نوقفه بأي شكل من الأشكال، ونريد الاستمرار في عملية الإنزال الجوي ولكننا نعمل أيضًا على تقييم الأماكن الآمنة للقيام بذلك"، مشيرة إلى أنهم يضعون في الحسبان الرياح والظروف الجوية من أجل المساعدات الجوية.

لكنها أضافت: "لا يمكننا تقديم المساعدات الجوية بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لذلك لم يتم تنفيذ عمليات إنزال جوي مؤخرًا ولكننا نأمل الاستمرار بذلك"، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات جوًا وبحرًا لغزة يعد حلًا مؤقتًا، وأن المعابر البرية هي أنجع وسيلة لإيصال المساعدات للمدنيين في غزة.

وفي 16 مايو الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الانتهاء من بناء الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود وسط إسرائيل.