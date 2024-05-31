 مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:01 ص

عقدت مديرية العمل بالمنيا، اليوم الخميس ، اجتماعها الشهرى للجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، تحت شعار "السلامة مسئولية الجميع"، لمناقشة اشتراطات السلامة والصحة المهنية المطلوب تنفيذها فى المديرية ومركز التدريب المهنى والمكاتب بالمراكز .

وحضر اجتماع اللجنة، محمد صلاح وكيل المديرية والكيميائى، عبد الله خفاجي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومديرى الإدارات وباقي أعضاء اللجنة.

وقدمت اللجنة الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة على المشاركة الإيجابية والفعالة فى وضع الحلول للموضوعات المعروضة بالاجتماع وتتمنى لجنة السلامة والصحة المهنية بالمديرية السلامة لجميع العاملين.

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