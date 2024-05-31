أنهت فتاة بالفيوم حياتها لمرورها بأزمة نفسية حزناً على إصابة أمها بمرض السرطان. تم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بوصول إشارة من مستشفى سنورس المركزي بوصول فتاة تدعى "م. ا. ن."، 20 سنة، في حالة إعياء شديد إثر تناولها "قرص" حبة سوس القمح.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، بقيادة العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وضم الرائد أحمد يسري قناوي، رئيس مباحث مركز سنورس.

وكشفت التحريات أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية سيئة بعد إصابة والدتها بمرض السرطان، وكانت مرتبطة بوالدتها بشكل قوي.

وظناً منها أن شفاء والدتها أمر ميئوس منه، قررت التخلص من حياتها بتناول حبة سوس القمح حزناً على مرض والدتها. تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت تصريحاً بدفن الجثة عقب ورود تقرير المستشفى.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.