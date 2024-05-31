تحتفل جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، غدا السبت، بحصولها على شهادة جديدة لمستشفى كلية طب الفم والأسنان التعليمي في موسوعة جينيس لأكبر عدد من المواطنين تم علاجه بالمجان تخطي 50000 شهريا في 13 عيادة تخصصية لطب الفم والأسنان بعد أن سجلت من قبل رقما قياسيا كأكبر مساحة سطحية لمستشفى أسنان تعليمي بلغت حوالي 13000 متر مربع.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وحضور محافظي الدقهلية ودمياط ومجلس أمناء جامعة الدلتا وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات طب الفم والأسنان وممثلين عن النقابة وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين.

كما يحضر المحكم الرسمي المحايد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية الذي يقود فريق لإدارة الأرقام القياسية من خلال إجراءات محددة تحدد تعريف واضح للرقم القياسي والأدلة والبراهين الداعمة للإختيار.

من جهته، أكد الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمة صحية متميزة لكل مرضي الأسنان والالتزام بتقديم الخدمة العلاجية وأن تتحمل الجامعة جميع تكاليف العلاج والدواء أيضًا لأهالي المنطقة والمحافظات المجاورة لأهالينا في المجتمع المحيط بالجامعة ومعظمهم من البسطاء والكادحين حيث يستقبل المستشفى يوميا مرضى من مطروح حتى سيناء نتيجة الخدمة المتميزة التي تقدمها الجامعة.

وتعهد بأن تستمر الجامعة في تقديم رسالتها من خلال المستشفي الجامعي لكلية الطب وعيادات العلاج الطبيعي والمراكو الاستشارية والبحثية بالجامعة.