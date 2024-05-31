الحكومة عن بدء تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز: لا مساس بمخصصات المواطن من التموين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا تغيير في المنظومة الداخلية بالتموين باستثناء زيادة سعر رغيف الخبز لـ20 قرشًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأمور ستتم وفقًا للمعتاد في منظومة التموين.

وأوضح أن كل المعاملات الخاصة بالخبز المدعم ستتم بانتظام بدءا من الغد (مع بدء تنفيذ قرار رفع سعر رغيف الخبز)، مؤكدا أنه لا مساس بمخصصات المواطن من الحصة الموينية.

وشدد على أن الحكومة أكّدت في الكثير من المناسبات ضرورة ترشيد الدعم في ظل التحديات القائمة، لتستمر الدولة في تقديم الخدمات.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.